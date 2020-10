Barraco no Leblon terá continuação em pay per view

A TV a cabo adquiriu os direitos do evento que ficou conhecido como “barraco do Leblon” e promoverá a segunda temporada, com câmeras ao vivo no sistema pay per view. Os produtores de A Fazenda já disseram que vão processar por plágio. “Eles nem esperaram as pseudocelebridades amadurecerem, é uma coisa antiética”, disse um produtor do reality da Record.

O programa também terá competições com provas de resistência. Vence quem ficar mais tempo dando beijos em alguém do mesmo sexo dentro de um carro sem ser agredido pela família tradicional brasileira.

Publicado em VEJA de 7 de outubro de 2020, edição nº 2707