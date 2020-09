Witzel já contabiliza mais um delator no seu antigo núcleo político

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Mergulhado em incertezas, o núcleo político de Wilson Witzel já tem contabilizada mais uma defecção no Rio.

Para aliados do governador, é praticamente certo que Lucas Tristão, o faz-tudo do governador do Rio, siga o caminho da delação. “Ele não vai segurar a onda na prisão. Até o governador sabe disso”, diz um aliado.

A conferir.