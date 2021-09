Vigília pela democracia terá representantes de 15 partidos em São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Representantes de 15 partidos de diversos campos políticos participam nesta quarta-feira de um ato pelo Dia Internacional da Democracia, “em vigília pela democracia brasileira”, em São Paulo.

Entre as lideranças que já confirmaram presença estão a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, pré-candidato à Presidência pelo DEM, e integrantes do PSB, PDT, PSD, PSOL, Podemos, PSDB, PV, PSL, Rede, PCdoB, PL, Cidadania e MDB.

Marcado para as 18h, o evento é promovido pelo movimento Direitos Já! e será transmitido ao vivo pelas redes sociais. Os organizadores limitaram a presença às lideranças políticas e a jornalistas, por protocolos sanitários da pandemia da Covid-19.

Veja a seguir, em ordem alfabética, quem deve participar do ato:

Alessandro Molon (PSB) , líder da oposição na Câmara dos Deputados

, líder da oposição na Câmara dos Deputados Antonio Neto (PDT) , presidente municipal do partido em São Paulo

, presidente municipal do partido em São Paulo Fabio Trad (PSD) , deputado federal

, deputado federal Fernanda Melchionna (PSOL) , deputada federal

, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), presidente nacional do partido e deputada federal

presidente nacional do partido e deputada federal Igor Soares (Podemos) , prefeito de Itapevi (SP)

, prefeito de Itapevi (SP) José Aníbal (PSDB) , senador

, senador José Luiz Penna (PV) , presidente nacional do partido

, presidente nacional do partido Junior Bozzella (PSL) , deputado federal

, deputado federal Heloísa Helena (Rede) , ex-senadora

, ex-senadora Luciana Santos (PCdoB), presidente nacional do partido e vice-governadora de Pernambuco

presidente nacional do partido e vice-governadora de Pernambuco Luiz Henrique Mandetta (DEM), ex-ministro da Saúde e presidenciável

ex-ministro da Saúde e presidenciável Macelo Ramos (PL), vice-presidente da Câmara dos Deputados

vice-presidente da Câmara dos Deputados Roberto Freire (Cidadania), presidente nacional do partido

presidente nacional do partido Simone Tebet (MDB), senadora e possível pré-candidata à Presidência