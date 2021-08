STJ decide nesta segunda como escolherá novos integrantes da Corte

Os ministros do STJ vão se reunir nesta segunda para decidir como será realizada a votação da lista de desembargadores de TRFs que será levada a Jair Bolsonaro para a escolha de dois novos integrantes do tribunal.

Como o Radar mostrou na sexta, há um profundo desconforto entre os ministros com a instabilidade provocada por Jair Bolsonaro e sua cruzada contra integrantes do STF. Uma ala de ministros deseja adiar a votação da lista que terá quatro nomes para 2022. Já outra ala defende uma nova reunião de análise de conjuntura para outubro.

Além da crise no Planalto, ministros do STJ estão descontentes com o lobby de ministros do STF em favor de desembargadores na Corte. Ministros ouvidos pelo Radar avaliam que cabe apenas ao tribunal escolher os desembargadores, sem pressões de outras Cortes.