STF livra Flávio do juiz Itabaiana no caso das rachadinhas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Segunda Turma do STF decidiu nesta terça manter o foro especial de Flávio Bolsonaro.

Por 3 votos a 1, está consolidada a decisão de junho do ano passado que retirou a investigação das mãos do juiz de primeira instância Flávio Itabaiana, que vinha dando decisões duras contra o filho do presidente.

Agora definitivamente afastado do processo, o juiz foi o responsável por ordens de quebras de sigilos e pela prisão de Fabrício Queiroz, acusado de ser o operador do esquema da “rachadinha” no gabinete de Flávio.