Senadores já apresentaram 285 requerimentos em dois dias de CPI da Covid

No dia seguinte à instalação da CPI da Pandemia, os senadores que integram a comissão já haviam apresentado 285 requerimentos, seja de requisição de documentos e informações ou convocações e convites de autoridades e especialistas. O número corresponde aos pedidos protocolados até a noite desta quinta-feira.

Pelo ânimo dos membros do colegiado no início dos trabalhos, as reuniões desta quinta-feira promete ser movimentada. Com 11 titulares e sete suplentes, a comissão deve apreciar o plano de trabalho do relator, Renan Calheiros, além de já votar alguns dos quase 300 requerimentos. O senador, aliás, tentou, mas não conseguiu votar os 11 primeiros requerimentos na sessão de instalação, na terça.

Até agora, o líder em requerimentos protocolados é o senador Eduardo Girão, com 48 registros, seguido de perto por Randolfe Rodrigues e Alessandro Vieira, com 45 cada um. Girão e Rodrigues foram os proponentes dos pedidos de CPI que acabaram sendo apensados pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Já Vieira foi um dos autores do pedido feito ao STF para obrigar Pacheco a instalar a comissão.

Na sequência do ranking de pedidos estão Humberto Costa (33), Marcos Rogério (33), Marcos do Val (21), Renan Calheiros (17), Angelo Coronel (12), Ciro Nogueira (11), Jorginho Mello (7), Eduardo Braga (6), Otto Alencar (5) e Luiz Caros Heinze (2).

Dos 285 pedidos, 22 foram retirados pelos próprios autores, para adequação regimental, mas devem ser reapresentados no formato correto. E, até o momento, cinco dos 18 membros (titulares e suplentes) não protocolaram nenhum requerimento: Omar Aziz, Tasso Jereissati, Zequinha Marinho, Jader Barbalho e Rogério Carvalho.