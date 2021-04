Saiba quais são os primeiros requerimentos em votação na CPI da Covid-19

Acaba de chegar à Consultoria do Senado a lista dos primeiros 11 requerimentos da CPI da Covid-19, instalada na manhã desta terça-feira. Os pedidos foram apresentados pelo relator da comissão, o senador Renan Calheiros, e incluem convocações do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, seus três antecessores, e do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, além de requisição de informações do governo federal e de governos estaduais.

Veja quais são os primeiros requerimentos: