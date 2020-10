Senador da cueca: PF acha planilha com nome do governador de Roraima

Planilha encontrada pela PF durante as buscas feitas com o suposto operador do Senador Chico Rodrigues (DEM-RR) nos negócios da saúde do estado cita o governador de Roraima, Antonio Denarium (PSL).

A informação consta do relatório a respeito de Jean Frank Lobato encaminhado pelos federais ao Supremo Tribunal Federal, onde as investigações estão sendo processadas.

“Convém abrir um parêntese para destacar que, no HD mencionado no parágrafo retro, foi encontrada uma planilha em formato “excel”, como o nome do Governador “DENARIUM”. Tal fato chamou a atenção da equipe, na medida em que, quando demos conhecimento ao investigado de que o mandado tinha sido expedido pelo Supremo Tribunal Federal, ele disse assustado: “Supremo? O Governador está envolvido?”. Destarte, sugiro que a equipe de investigação faça uma análise circunstanciada de eventuais dados a serem extraídos pelo perito”, relataram os agentes.

Em tempo: o foro competente para julgar e investigar governadores de estado é a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, e não o STF.