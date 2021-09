‘Sei para onde o Brasil está marchando’, diz Bolsonaro sobre os atos

Jair Bolsonaro saiu da cama nesta quarta, depois do discurso golpista do feriado, preocupado em falar dos problemas reais do país. Não para encontrar soluções, mas para esquivar-se da responsabilidade pelo aumento dos preços e da crise econômica que castiga as famílias no país.

Inflação, segundo Bolsonaro, é culpa do fechamento das cidades pelos governadores e prefeitos durante a pandemia. “Uma das consequências do fechamento é a inflação. e o pessoal me culpa pela inflação”, disse Bolsonaro.

Sobre o aumento do gás, dos combustíveis e o avanço da miséria, Bolsonaro seguiu o mesmo roteiro. “Fazer o futuro é cada um de vocês. Achar que eu tenho super poderes de levantar a espada e fazer tudo… Conseguimos aquele programa para ajudar aquele pessoal de carteira assinada”, disse sobre o auxílio emergencial na pandemia. “Eu disse, durante a pandemia, que tem que enfrentar os problemas, não adianta ficar na cama chorando”, disse.

Sobre o clima golpista dos protestos, o presidente voltou a falar que “sabe para onde o Brasil está marchando”. “Não é fácil você mudar uma coisa que está há décadas encrustada no poder. Alguns querem que eu faça assim e resolva o assunto. Ontem eu era só mais um na multidão. Nada sobe na minha cabeça. Sei da minha responsabilidade e para onde o Brasil está marchando também”, disse Bolsonaro, que reclamou do fato de a imprensa ter destacado o tom “antidemocrático” das manifestações que pediam o fechamento do STF e um novo golpe militar.