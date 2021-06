Rio poderá ter desfiles de escolas de samba na Sapucaí em novembro

Depois de mais de um ano fechada, a passarela do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no centro do Rio, poderá voltar a ser palco de desfiles de escolas de samba em novembro.

O local deve abrigar no final deste ano um evento-teste para o Carnaval do ano que vem. Funcionários de barracões das agremiações, duramente afetados pela paralisação dos desfiles em razão da pandemia de Covid-19, confeccionarão fantasias inéditas para os cortejos que ocorrerão em versões reduzidas, sem, por exemplo, a passagem dos carros alegóricos.

O objetivo é que o evento seja uma forma de homenagear os funcionários dos barracões e também permitir que esses profissionais voltem aos seus postos remunerados o quanto antes.

A data foi escolhida para novembro para dar tempo de a vacinação avançar na cidade. O projeto tem apoio da Liesa, a liga das escolas de samba do Rio, e da secretaria municipal de Cultura.

As informações foram confirmadas ao Radar pelo presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro. Segundo ele, a Cidade do Samba, onde ficam os barracões das escolas, será reaberta daqui a duas ou três semanas. As escolas começarão no próximo mês a fazer eventos em suas quadras para dar início a escolha dos sambas-enredo do carnaval do ano que vem.