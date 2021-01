Rio quer se vender como destino seguro para o feriado do carnaval

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A prefeitura do Rio trabalha com afinco em uma missão delicada: vender a cidade maravilhosa, oficialmente sem desfiles e blocos, como um destino seguro para o feriado do carnaval da pandemia.

O empenho é da Secretaria de Turismo, que traça um plano junto a hotéis, bares e restaurantes para reforçar a importância da adequação às medidas de combate ao coronavírus estabelecidas pela Secretaria de Saúde.