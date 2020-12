Relator que blinda Eduardo no Conselho de Ética celebra com Bolsonaro

O processo aberto contra Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) no Conselho de Ética por ter defendido a volta do AI-5 caso numa eventual radicalização por parte da esquerda no país está parado há mais de um ano.

Estagnou. O relator do caso, deputado Igor Timo (Podemos-MG), sentou em cima e não apresentou até hoje seu parecer preliminar. É a representação mais atrasada que tramita no conselho.

Timo é um entusiasta do governo do pai do representado. Deixou isso claro na última quinta-feira, quando integrou a comitiva de parlamentares mineiros que viajou no avião presidencial para inaugurar uma obra no Vale do Jequitinhonha, em Minas.

O deputado fez vários vídeos, de quando chegou à Base Aérea, em Brasília, durante o voo e no ato comemorativo.

No avião, ele gravou com o presidente e postou nas suas redes.

“Oi gente, estamos partindo aqui agora, rumo ao Vale do Jequitinhonha. Na companhia dos nossos líderes aqui. Presidente, manda um abraço para o Vale do Jequitinhonha, fala que nós estamos chegando aí (Bolsonaro grava uma mensagem curta). Estamos chegando, hein!”.

Veja o vídeo do deputado com o presidente.