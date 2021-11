O pessoal do Centrão que se instalou no governo acredita ter conseguido, depois de muita conversa, conter a escalada autoritária do discurso de Bolsonaro. Mas a turma teme o poder do ajudante de ordens do presidente, o tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid.

Vira e mexe, Cid mostra uma notícia ou uma postagem da “imprensa comunista” e inflama o presidente.