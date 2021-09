Quem aconselhou Bolsonaro a provocar países sobre Amazônia na ONU

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O trecho do discurso de Jair Bolsonaro na ONU em que o presidente fez um convite em tom de provocação para que os chefes de Estado de outros países visitem a Amazônia teve o dedo do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, segundo contou um integrante da comitiva ao Radar.

“Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia!”, afirmou Bolsonaro no pronunciamento de terça-feira, em Nova York.

Leite é um dos mais recentes ministros do governo Bolsonaro e completou três meses no cargo nesta quinta-feira. Ele substituiu Ricardo Salles no Meio Ambiente.