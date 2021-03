Que pecado! Igreja de Valdemiro Santiago deve mais de R$ 33 mi em alugueis

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Recentemente, a Igreja Mundial do Poder de Deus, de Valdemiro Santiago, aquele que vendia semente de feijão contra o coronavírus a 1000 reais, anexou num processo na Justiça uma planilha com parte das dívidas de aluguel dos templos: 33,3 milhões de reais em calotes. A Justiça já quebrou o sigilo bancário do “apóstolo”.