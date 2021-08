PT define Alckmin como maior adversário de Haddad em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A ala petista que atua para colocar na rua a campanha de Fernando Haddad ao governo de São Paulo já definiu quem deve ser o maior adversário do partido no estado. Nada de Rodrigo Garcia, o vice de João Doria e candidato do PSDB ao Palácio dos Bandeirantes.

Para os petistas, o nome mais ameaçador na disputa será o do ex-governador Geraldo Alckmin, que conta os dias para se desfiliar do PSDB e migrar ao PSD de Gilberto Kassab. O discurso petista e a artilharia eleitoral, portanto, já miram o estilo “balcão de padoca” de Alckmin. Não o lado “elite” de Garcia.