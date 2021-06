PSOL vai acionar STF contra Bolsonaro por tirar máscara de criança

A bancada do PSOL na Câmara anunciou no fim da manhã desta sexta-feira que vai apresentar uma notícia-crime ao STF contra o presidente Jair Bolsonaro, por colocar em risco crianças ao incentivar o não-uso de máscaras.

Na quinta-feira, em viagem do Rio Grande do Norte, ele protagonizou dois episódios , foram dois episódios. No primeiro, em cima do palco durante um evento em Jucuturu, ele fez um gesto com a mão para que uma menina de 10 anos abaixasse a máscara que usava para falar ao microfone. No outro, Bolsonaro retirou a máscara de uma criança que estava seu colo.

Para o PSOL, os atos do presidente violam tanto o Estatuto da Criança e Adolescente (que ele já disse querer “rasgar e jogar na latrina”, durante a campanha de 2018) quanto o Código Penal.