PSDB vai apoiar ato do MBL a favor do impeachment de Bolsonaro

O PSDB de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (09/09) que vai apoiar as manifestações organizadas pelo MBL contra o presidente Jair Bolsonaro e a favor do impeachment, que acontecem no próximo domingo (12/09).

“As falas de Bolsonaro no 7 de setembro romperam a última barreira da paciência de todos nós. Não é mais possível conviver com um governo tão incompetente, insensível e golpista. Agora é fora, Bolsonaro”, afirmou o presidente estadual do partido, Marco Vinholi.

Os atos deste domingo devem reunir legendas de espectros políticos diversos. A intenção é pressionar, como pauta de urgência, pelo impeachment — as diferenças partidárias, ideológicas e eleitorais “ficam para depois”.

Representantes de siglas como PDT, DEM, MDB, Novo, PSB, PSOL, PCdoB e Cidadania já confirmaram presença.