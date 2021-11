Pressionado pela fome, governo Bolsonaro lança o ‘Comida no Prato’

A volta da fome à ordem do dia e a inflação crescente têm aumentado a pressão sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição no ano que vem e tenta viabilizar um auxílio temporário de 400 reais até o fim de 2022.

Enquanto não concretiza o plano para tirar do papel o sucessor do Bolsa Família, o governo federal lança na manhã desta quinta-feira, no Palácio do Planalto, o programa “Brasil Fraterno – Comida no Prato”, para facilitar doações de alimentos por pessoas jurídicas.

Segundo o Ministério da Cidadania, responsável pela ação, o programa pretende conectar empresas interessadas em doar alimentos e instituições habilitadas a recebê-los, modernizando o acesso e dando visibilidade à possibilidade de isenção do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, às companhias que fizeram as doações.

O ministro João Roma vai, inclusive, dar uma entrevista coletiva para explicar os detalhes da iniciativa.