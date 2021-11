Presidenciável do Novo lança livro em inglês sobre democracia

Pré-candidato à Presidência pelo Novo, o cientista político Luiz Felipe d’Avila acaba de lançar um livro sobre as “bênçãos” da democracia — seu décimo — escrito durante a pandemia.

Mas com um detalhe curioso: “The Blessings of Democracy: how democracies transform crisis into opportunities to reinvent themselves” só está disponível em inglês.

Uma versão em português está nos planos, mas ainda sem data prevista. Em tradução livre, o livro seria “As bênçãos da democracia: como democracias transformam crises em oportunidades para se reinventar”.

“Enquanto a maioria dos livros do momento discutem a decadência da democracia, discuto como a democracia sempre soube aproveitar crises para se reinventar e se tornar mais forte e representativa”, afirma o autor e presidenciável, que tem mestrado em administração pública por Harvard.