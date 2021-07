Prender Lula e aderir a Bolsonaro, os pontos fortes e fracos de Moro

A pesquisa Ipsos encomendava pelo DEM também desenha o perfil de Sergio Moro, segundo os eleitores entrevistados.

O ex-juiz da Lava-Jato é visto como “honesto, sério, ético, sincero, corajoso, pulso firme e determinado”. Outro fator positivo destacado na pesquisa é que Moro, segundo os entrevistados “prestou grande serviço, fez o que ninguém fez, prendeu Lula”. O fato de o ex-ministro ter “enfrentado os filhos de Jair Bolsonaro” também é um fator positivo.

A entrada no governo Bolsonaro, por outro lado, marca a virada do ex-juiz. Moro é visto como alguém que “se perdeu no caminho e se queimou”. Provoca “dúvida e decepção” por ter agido “por interesse próprio” e “meteu os pés pelas mãos” nessa aventura governista. É visto como alguém que “colocou Bolsonaro no poder”.