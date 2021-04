Premiação nacional seleciona documentário ‘Em Nome dos Pais’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O documentário Em Nome dos Pais, que conta a história do colunista de VEJA Matheus Leitão em busca do passado dos pais perseguidos pela ditadura militar, os também jornalistas Marcelo Netto e Miriam Leitão, foi selecionado para o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.

Produzida pela Boutique Filmes, com co-produção da BdeVaca Filmes, a série foi exibida na HBO. A película concorre na categoria melhor documentário de TV. O documentário nasceu a partir do livro homônimo de Matheus, lançado em 2017.

Na saga, Matheus percorre o Brasil e descobre o paradeiro do delator de seus pais, que entregou o nome deles para a repressão, e também revela o nome de três torturadores, nunca antes reconhecidos pelo Estado brasileiro.

O projeto fala também sobre a possibilidade da reconciliação do país neste tema. A premiação do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro será em junho.