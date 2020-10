Plenário do STF julga nesta quarta caso de André do Rap

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 13 out 2020, 09h17 - Publicado em 13 out 2020, 09h13

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, marcou para esta quarta-feira a análise da decisão que suspendeu o habeas-corpus dado pelo ministro Marco Aurélio Mello em favor do traficante André do Rap.

A concessão da liberdade ao criminoso por Marco Aurélio – posteriormente cassada por Fux – abriu uma crise dentro da Corte ao longo do final de semana.

A decisão da presidência de levar a questão para análise dos demais ministros já era aguardada.