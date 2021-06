Petrobras entrega mais duas micro usinas de oxigênio ao PR e RN

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Petrobras entrega na próxima semana mais duas micro usinas de produção de oxigênio para os estados do Paraná e Rio Grande do Norte, como parte de seu compromisso social de contribuir com o enfrentamento da pandemia.

Ao todo, a Petrobras está investindo 10 milhões de reais na compra de 12 micro usinas de oxigênio para estados que possuem unidades de operações da empresa.

Cada micro usina terá a capacidade de produzir 25m³ por hora, volume que consegue atender 100 leitos.