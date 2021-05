Paulo Guedes muda estratégia e passa a escolher brigas no governo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Paulo Guedes disse a aliados que não está cansado nem pensando em sair do governo de Jair Bolsonaro.

Segundo aliados ouvidos pelo Radar, o ministro apenas mudou sua forma de abordar questões internas no governo.

Em vez de se desgastar por toda sorte de ataques da área política do Parlamento no governo, o ministro passou a escolher melhor — e em silêncio — suas brigas.

Vai focar na reforma administrativa, no que der para fazer na tributária e tocar as privatizações que forem possíveis. O ministro, mais consciente de como o jogo corre em Brasília, avalia que a maré começará a trazer os frutos de sua atuação na máquina, com o avanço da vacinação e a retomada econômica.