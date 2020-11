Pane no sistema do Ministério da Saúde: ‘ainda há muito a fazer’

Como vem sendo noticiado desde esta quinta-feira, o sistema de informática do Ministério da Saúde foi comprometido e ficou fora do ar, inclusive com impacto no Departamento de Dados do SUS (Datasus).

Uma mensagem encaminhada a servidores da pasta nesta sexta-feira, obtida pelo Radar, mostra que a causa para o problema tecnológico está sendo apontada como um “vírus”, e que “ainda há muito a ser feito”.

Trecho da nota diz que embora os técnicos tenham conseguido “conter o avanço do vírus”, “ainda há muito o que fazer”. O comunicado aos servidores explica, ainda, que os técnicos do ministério iriam trabalhar na liberação do ambiente durante todo o dia, “mas ele não voltará em sua plenitude na parte da manhã”.

O episódio no ministério de Eduardo Pazuello ocorre na mesma semana em que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou um grande e sem precedentes ataque hacker ao seu sistema — investigado pela Polícia Federal.