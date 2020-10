Os governadores ‘esquecidos’ pela elite do Congresso

Atualizado em 16 out 2020, 12h53 - Publicado em 16 out 2020, 12h20

A mesma pesquisa coordenada pelo Painel do Poder, do site Congresso em Foco, que definiu os três governadores mais bem avaliados no Parlamento, também mostra que sete mandatários não foram sequer lembrados pela elite do Parlamento.

Os “esquecidos” foram: Gladson Cameli (PSDB), do Acre, Waldez Góes (PDT), do Amapá, Wilson Lima (PSC), do Amazonas, João Azevedo (PSB), da Paraíba, Carlos Moisés (PSL), de Santa Catarina, Belivaldo Chagas (PSD), de Sergipe, e Wilson Witzel (PSC), do Rio de Janeiro, que ainda estava no cargo no período de desenvolvimento da pesquisa.