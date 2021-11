Orçamento secreto é pulverização de princípios da Constituição, diz Renan

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Enquanto o STF julga a suspensão do chamado “Orçamento Secreto”, o senador Renan Calheiros foi às redes sociais para dizer que o esquema de distribuição de emendas parlamentares “pulveriza” princípios constitucionais. O ex-presidente do Senado afirmou ainda que não acredita que o Supremo vai endossá-lo.

“A Constituição é solar. Os princípios da administração são: publicidade, impessoalidade e economicidade. Orçamento secreto é a pulverização de tudo isso. Além da questão ética e do desequilíbrio da representação. Não creio, sinceramente, que o STF endosse isso.

#bolsolão”, escreveu Calheiros, usando uma hashtag que mistura o sobrenome do presidente Jair Bolsonaro ao escândalo do mensalão.

Até o momento, quatro dos dez ministros da Corte já votaram para suspender o “Orçamento Secreto”, no plenário virtual. O julgamento termina até as 23h59 desta quarta-feira.