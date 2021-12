O primeiro culto de Mendonça como ministro do STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O primeiro evento público de André Mendonça depois de ter o seu nome aprovado no Senado como ministro do STF será um culto na igreja de Silas Malafaia, na Penha, zona norte do Rio, na noite da próxima quinta-feira.

Indicado por Jair Bolsonaro a uma vaga na Suprema Corte por ser “terrivelmente evangélico”, Mendonça participará de um culto na Assembleia de Deus Vitória em Cristo com o governador Cláudio Castro (PL), lideranças políticas e religiosas do Rio e membros do Judiciário.

“O primeiro lugar que o presidente Bolsonaro foi depois de se eleger no segundo turno em 2018 foi aqui na nossa igreja para agradecer. E agora eu estou tendo a honra de o primeiro culto que o André vai estar será aqui conosco também”, disse Malafaia ao Radar.

O presidente do STF, ministro Luiz Fux, prometeu dar posse a Mendonça na próxima semana.