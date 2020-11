O mau exemplo do deputado e ex-ministro do Turismo na pandemia

O deputado federal Marx Beltrão (PSD-AL) é outro a desafiar a ciência e não dar bola para as regras sanitárias de combate à Covid-19.

Não bastasse ter circulado sem o uso da máscara na campanha eleitoral pelos seus redutos no estado, o ex-ministro do Turismo do governo Temer participou de uma festividade religiosa para celebrar Nossa Senhora da Conceição no último final de semana.

Foi em Coruripe, cidade que Beltrão já administrou por duas vezes. Tirou fotos, fez vídeos e cumprimentou dezenas de pessoas, algumas com e outras sem máscaras.

Em maio, o deputado testou positivo para o coronavírus.

Abaixo, o vídeo onde o deputado aparece sem máscara numa festividade religiosa no último final de semana.