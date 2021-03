O interesse chinês na modernização de blindados do Exército

O Exército abriu recentemente um processo (Chamada Pública de Solicitação de Informações) para modernizar os antigos blindados Cascavel. O negócio é tocado pela Diretoria de Fabricação, órgão do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército.

“A chamada pública tem por finalidade dar início ao processo de Solicitação de Informações (Request for Information – RFI) junto às empresas, consórcios, sociedades de propósito específico ou outras formas de associação de empresas interessadas em participar do Projeto de Modernização da VBR EE-9 Cascavel”, registra o órgão.

Quem acompanha o processo no Exército, diz que a China entrou com tudo no negócio. Até uma empresa do setor de Defesa aqui no Brasil foi comprada pelos chineses que tentarão entrar no negócio.