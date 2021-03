No Itamaraty, servidores já ‘sonham’ com despedida de Ernesto Araújo

No Planalto e na família presidencial, Ernesto Araújo ainda tem algum capital político para permanecer à frente do Ministério das Relações Exteriores — como mostram as postagens de Eduardo Bolsonaro, que replicou os ataques do chanceler à senadora Kátia Abreu.

Mas como a esperança é a última que morre, no Itamaraty — ao menos nos grupos de WhatsApp — o clima é de expectativa para que a reunião convocada pelo ministro com assessores e secretários diretos termine em um anúncio de saída por parte de Ernesto.

Fontes ouvidas pelo Radar dão o tom: “O Itamaraty vai parar às 11h30”. Os diplomatas acreditam que a situação do chanceler ficou ainda mais insustentável diante do enrosco com o Senado, e que os ataques a Kátia dizem mais sobre o modus operandi da saída de ministros do governo Bolsonaro do que outra coisa.

Sabendo que estaria com a cabeça a prêmio, o chanceler sai atirando. Como fez Abraham Weintraub e, mais recentemente, Eduardo Pazuello.