Não tem auxílio, mas tem inglês e italiano de graça no MP militar

O Ministério Público Militar teve uma grande ideia para contribuir com o país nesse momento de penúria e avanço da pandemia.

Vai torrar dinheiro público para pagar curso de francês, italiano, inglês e espanhol a seus servidores. A portaria que “regulamenta o Programa de Estudo de Idiomas, na modalidade instrumental, para servidores do Ministério Público Militar” foi publicada no fim de janeiro.

O brasileiro, que não tem auxílio emergencial nem emprego, vai bancar o francês e o italiano dos servidores do MP Militar porque, segundo o órgão, há “necessidade de se buscar continuada eficiência no cumprimento das atribuições conferidas ao Ministério Público, tal como recomendado pelo Conselho Nacional do Ministério Público”.

A cooperação jurídica do órgão com autoridades estrangeiras também é citada: “O membro que for contemplado no Programa de Estudo de Idiomas deverá, a qualquer tempo, atender a convocações para desenvolver, como tradutor, atividades que demandem conhecimentos específicos do idioma estudado, inclusive em eventos, congressos ou seminários internacionais, bem como em visitações a órgãos, entidades ou organismos internacionais, e que exijam conhecimento do idioma”.