Mudança no comando do STJ anima os grupos de ‘zap’ dos ministros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O grupo de WhatsApp dos ministros do STJ está em festa com o fim da gestão de João Otávio de Noronha no fim desse mês.

No episódio da decisão favorável a Fabrício Queiroz, o magistrado foi criticado duramente nas redes sociais e no meio jurídico e não foi defendido por nenhum colega da Corte.

“Nunca vi alguém tão impopular”, diz um ministro, que também não morre de amores por Noronha.