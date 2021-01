MPF no Amazonas cobra na Justiça atitude de Pazuello na crise do oxigênio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Procuradoria da República no Amazonas vai acionar dentro de instantes a Justiça Federal para cobrar da União — leia-se Ministério da Saúde — pela falta de coordenação e planejamento para a crise do oxigênio vivenciada por Manaus.

A atual demanda por oxigênio na capital amazonense, segundo o Ministério Público Federal, é de 70 mil metros cúbicos, valor seis vezes maior do que o experimentado no pico da pandemia do coronavírus em 2020.

Na ação cautelar, o MPF faz ao todo sete pedidos para o governo federal, entre eles que seja imediatamente apresentado um plano para abastecimento da rede de saúde do Amazonas com oxigênio, medidas de logística para o transporte de oxigênio até o estado, a transferência dos pacientes da capital amazonense para outros estados e a realocação do oxigênio gasoso, de mais fácil transporte, de outras unidades da federação.

“É evidente que a falta de oxigênio medicinal nas unidades de saúde ocasionará ainda mais mortes, que podem ser evitadas caso haja esforços da União para fornecer apoio logístico, tanto para o apoio ao transporte de materiais quanto à colaboração na transferência de pacientes para outros estados próximos”, diz o MPF.