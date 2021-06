Movimento arrecada 2 milhões de cestas básicas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O movimento Panela Cheia Salva acaba de bater sua meta inicial de arrecadar 2 milhões de cestas básicas. Desde que foi lançado, em abril, já arrecadou 100 milhões de reais, que foram totalmente revertidos em cestas básicas para comunidades em todo o Brasil.

Criado para combater a fome agravada pela pandemia do Coronavírus, o Panela Cheia Salva contou o com envolvimento da sociedade, empresas e artistas para cumprir este objetivo em apenas dois meses. Agora, o movimento está com uma nova meta: arrecadar outros 100 milhões de reais para distribuir mais 2 milhões de cestas básicas.

No site http://www.panelacheiasalva.com.br é possível conhecer mais sobre a campanha e selecionar a instituição para qual se deseja fazer uma doação: CUFA (projeto Mães da Favela), Gerando Falcões (projeto Corona no Paredão) ou Frente Nacional Antirracista.