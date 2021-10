Ministro de Bolsonaro provoca Cid Gomes em Fortaleza

Na abertura da Abav Expo, em Fortaleza (CE), o ministro do Turismo, Gilson Machado, falava das ações do governo federal, claro, com rasgados elogios ao presidente Jair Bolsonaro, quando o senado Cid Gomes, na plateia, se levantou no meio do discurso.

Na hora de nominar o ex-governador e irmão de Ciro Gomes, o ministro cutucou: “Saudar o senador Cid! Que levantou-se. Ele deve ter ido no banheiro”, disse Machado para gargalhadas de alguns presentes.