Ministério da Defesa chega a 22 anos ofuscado por crises

O ministério da Defesa, no último dia 10, completou 22 anos. Interlocutores da caserna dizem que o clima na pasta não é dos melhores. Essa turma cita Walter Braga Netto, no papel de interventor da marcha política bolsonarista no ministério, e constrangimentos como o episódio Eduardo Pazuello, o “general de palanque” no Exército, e o tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Júnior, o “tuiteiro no comando da Aeronáutica”, como sinais de decadência ministerial.

“Não há nada a comemorar”, diz um interlocutor da pasta.