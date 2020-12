Marinha se prepara para colocar primeiro submarino do Prosub em operação

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Primeiro submarino construído pela Marinha no programa Prosub, o Riachuelo vai entrar em operação regular no início do ano.

O segundo, Humaitá, será lançado para testes no dia 11, quando Jair Bolsonaro participará da cerimônia de batismo e lançamento ao mar.

O terceiro submarino, o Tonelero, entrou na fase de montagem das partes.