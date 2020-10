Maia marca data para decidir caso Flordelis com a Mesa da Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 23 out 2020, 11h54 - Publicado em 23 out 2020, 11h04

Rodrigo Maia convocou reunião da Mesa Diretora da Câmara para a manhã da próxima terça-feira, na residência oficial.

O grupo vai analisar o relatório do corregedor da Casa, Paulo Bengtson, sobre o pedido de cassação da deputada Flordelis, acusada de ser a mandante do assassinato do próprio marido. A Mesa deve decidir encaminhar o caso ao Conselho de Ética.

Receba as novidades e principais acontecimentos, bastidores e análises do cenário político brasileiro. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Os deputados também vão avaliar na reunião de terça a possibilidade de liberar o Conselho de Ética a se reunir virtualmente para julgar os processos atualmente travados.