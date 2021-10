Lula não renovou ideias nem aprendeu com erros, diz Ciro Gomes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

11 out 2021, 11h20

Ciro Gomes lançou há pouco, pelas redes sociais, mais uma peça da sua pré-campanha contra o ex-presidente Lula, seu principal adversário nas eleições do ano que vem. O mote da mensagem publicada nesta segunda-feira é que o petista não renovou suas ideias e nem aprendeu com seus erros, pelos quais sequer pediu perdão.

Aconselhado pelo marqueteiro João Santana, que trabalhou nas campanhas vitoriosas de Lula e Dilma Rousseff, o presidenciável do PDT apontou ainda que o petista “está se juntando com os mesmos de sempre, incluindo aqueles que derrubaram Dilma”.

O vídeo é o 16º episódio da série “Da alma para o coração”. “Será que Lula tem condições de governar bem hoje em dia? Digo isso porque ele não renovou as suas ideias nem aprendeu com os seus erros. É só ver que ele está se juntando com os mesmos de sempre, incluindo aqueles que derrubaram Dilma. #NemLulaNemBolsonaro”, diz a postagem.

Na gravação, Ciro pede que se os seus espectadores pensam “em apoiar Lula por causa do que ele fez no passado, talvez fosse o caso de refletir mais profundamente”.

“Você acha que ele terá condições de governar bem nos dias de hoje? Lembre que o Brasil mudou muito e Lula não renovou as ideias. Será que ele se corrigiu e não vai repetir aqueles erros terríveis que você só descobriu depois? O pior é que você nunca viu ele pedir perdão pelos erros e está vendo ele se juntar de novo às mesmas pessoas”, completa.