Logística de apoio a Manaus ganha apoio da Americanas

A Americanas está apoiando a logística de transporte de oxigênio e equipamentos de proteção para atender à população de Manaus. A primeira aeronave com doações como cilindros e máscaras parte na noite de hoje do aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), com destino à capital amazonense.

Nos próximos dias serão enviados a Manaus, comunidades indígenas e ribeirinhas, pelo menos 200 cilindros, uma miniusina e 15 concentradores de oxigênio, além dos equipamentos de proteção. As doações são feitas por parceiros estratégicos, como a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), além de artistas como a cantora Maria Gadú.

A Americanas lançou ainda uma campanha para engajar seus clientes a realizarem doações para a Fundação Amazônia Sustentável por meio do app Ame Digital.