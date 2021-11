Livro repara ‘erro histórico’ com a obra de Glycério Geraldo Carnelosso

Artista plástica, historiadora e autora de livros sobre os pintores paisagistas, Ruth Sprung Tarasantchi estudou as obras do artista, os recortes de jornais e testemunhos de amigos e familiares para compor o livro Glycério Geraldo Carnelosso, publicado pela KPMO Cultura e Arte em coedição com a Cultura Acadêmica Editora.

O lançamento acontecerá no Museu de Arte Sacra de São Paulo, no dia 4 de dezembro, sábado, a partir das 10h da manhã. O público terá a oportunidade de conhecer pinturas, esculturas e medalhas do artista que ficarão expostas durante o final de semana de lançamento do livro.

Por muito tempo Carnelosso foi admirado e respeitado pela crítica e o público, tendo uma fama considerável, mas que por circunstâncias históricas acabou sendo injustamente relegado ao esquecimento, tornando-se aos poucos quase um desconhecido.

Para reparar esse erro histórico, Ruth fez uma imersão na vida e na obra de Carnelosso, resgatando a sua história e nos revelando a qualidade artística e o olhar sensível das obras que agora serão conhecidas do grande público, reveladas nas páginas do livro.

Além de sua história e personalidade, temos uma análise da geração que o acompanhou, além dos relatos sobre a forma com que ele transitava por diversos estilos e linguagens e como a sua arte sucumbiu ao esquecimento após alcançar projeção.