Mosteiro erguido por Frei Galvão terá história contada em livro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ícone da arquitetura do fim do período colonial brasileiro, o Mosteiro da Luz, em São Paulo, está prestes a completar 200 anos. E, como parte das comemorações, sua história acaba de virar livro.

De autoria do falecido arquiteto, urbanista e professor da FAU-USP, Benedito Lima de Toledo, a obra teve apoio do arquiteto e diretor de arte Marcello de Oliveira e Suzana Alessio de Toledo, bibliotecária e esposa do autor.

A publicação é resultado de extensa pesquisa documental e curadoria fotográfica, reunindo textos e fotos do monumento planejado e fundado por Frei Galvão — uma das figuras religiosas mais famosas do país e primeiro santo brasileiro.

Mosteiro da Luz será lançado pela KPMO Cultura e Arte no dia 2 de outubro, em cerimônia no Museu de Arte Sacra de São Paulo.