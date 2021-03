Leia a íntegra da carta dos governadores que se uniram contra a pandemia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de uma série de discussões, os governadores que integram o pacto nacional em defesa da vida e da saúde fecharam há pouco a carta a ser divulgada pelo grupo.

No texto, os governadores afirmam que hoje o coronavírus é seu maior adversário. “Precisamos evitar o total colapso dos sistemas hospitalares em todo o País e melhorar o combate à pandemia. Só assim a nossa Pátria poderá encontrar um caminho de crescimento e de geração de empregos”, dizem.

Eles ressaltam a importância de ações como a expansão da vacinação, o apoio a medidas preventivas como o uso de máscaras e, finalmente, o apoio aos estados para manutenção e ampliação de leitos de UTI.

Leia aqui a íntegra da carta dos governadores.

Assinam o documento: Gladson Cameli (Acre), Renan Filho (Alagoas), Waldez Goés (Amapá), Rui Costa (Bahia), Camilo Santana (Ceará), Ibaneis Rocha (Distrito Federal), Renato Casagrande (Espírito Santo), Ronaldo Caiado (Goiás), Flávio Dino (Maranhão), Mauro Mendes (Mato Grosso), Reinaldo Azambuja (Mato Grosso do Sul), Romeu Zema (Minas Gerais), Helder Barbalho (Pará), João Azevêdo (Paraíba), Paulo Câmara (Pernambuco), Wellington Dias (Piauí), Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), João Doria (São Paulo), Belivaldo Chagas (Sergipe) e Mauro Carlesse (Tocantins).