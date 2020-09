Justiça suspende revogaço do governo Bolsonaro no Meio Ambiente

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A juíza Maria Amélia Almeida Senos de Carvalho, da 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro, concedeu liminar nesta terça para suspender as decisões do Conama que derrubaram resoluções de proteção de áreas de restingas, manguezais e outros ecossistemas.

“Tendo em vista o evidente risco de danos irrecuperáveis ao meio ambiente, defiro antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos da revogação apreciada na 135ª Reunião Ordinária do Conama”, diz a justiça.