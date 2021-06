Juristas Evangélicos apoiam nome de advogada para ministra do TSE

Cotada para assumir a vaga de ministra substituta do TSE, a advogada Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro recebeu o apoio público da Associação Nacional de Juristas Evangélicos.

A advogada é figura conhecida em Brasília dentro e fora dos círculos religiosos. Além de ter sido assessora do ministro Celso de Mello, do STF, ela já representou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), em um processo movido pela ex-mulher do parlamentar, Julyenne Lins, no Supremo. Ela também atuou em ação do ex-governador do Rio, Wilson Witzel.



Um dos motivos para a defesa do nome da advogada pela associação de juristas evangélicos foi seu desempenho, em novembro passado, no julgamento no STF do chamado “dia da guarda religiosa”. Na ocasião, ela representou interesses da corrente evangélica adventista e defendeu que dias de guarda religiosa poderiam ser usados como justificativa para falta no trabalho.

Na ocasião, ela disse que o Estado teria obrigação de acomodar o pluralismo religioso. Em nota, a associação de juristas evangélicos, Maria Claudia tem “notável saber jurídico” e “ reputação ilibada”.