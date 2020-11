Joesley Batista x Michel Temer: novo capítulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O STJ vai julgar na próxima terça-feira uma ação em que Joesley Batista recorre da decisão que o condenou ao pagamento de 300 mil reais de indenização por danos morais ao ex-presidente Michel Temer.

Temer alega ter sofrido danos morais por uma entrevista concedida pelo irmão Batista em 2017, quando falou sobre o conteúdo do acordo de colaboração premiada que fechou com o Ministério Público Federal.

A decisão favorável ao ex-presidente veio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que viu um “intuito ofensivo direto” de Joesley “para denegrir a reputação” de Temer, a quem chamou de “chefe de quadrilha mais perigosa do Brasil”.