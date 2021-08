Ibaneis condecora ex-secretário preso por corrupção e alvo da CPI

Ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo Filho vai depor na CPI da Pandemia na quinta-feira. Em agosto do ano passado, ele foi preso durante uma operação policial que investigava um esquema de corrupção em contratos da Saúde no governo de Ibaneis Rocha.

Na quinta, portanto, Araújo Filho será bombardeado por questões sobre a roubalheira investigada durante a gestão dele na Saúde do DF. O tema é delicado, mas nem tudo é notícia negativa para o ex-secretário.

Nesta segunda, o antigo chefe de Araújo publicou no Diário Oficial da União uma longa lista de personalidades do DF que terão a honra de receberem o título de “comendador” da Ordem do Mérito Bombeiro Militar do Distrito Federal Imperador Dom Pedro II.

Quem está na lista para entrar no “Corpo de Graduados Especiais no Grau de Comendador”? Ele mesmo: Araújo Filho. Nada mal para quem estava preso há um ano.

Antes disso, porém, ele ganhou um mimo do governador e ex-chefe, Ibaneis Rocha. N