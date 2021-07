GP de São Paulo de F1 terá corrida classificatória no sábado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

João Doria e o prefeito Ricardo Nunes confirmaram nesta semana o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 — com esse nome mesmo e não mais GP do Brasil.

Uma grande novidade no fim de semana de velocidade, de 12 a 14 de novembro, alegrará os fãs do esporte. A etapa brasileira do campeonato mundial foi escolhida para receber uma das corridas classificatórias, modelo em fase de teste nesse ano.

A classificatória “sprint race”, no sábado, terá duração de 100 kms e pontuação para os três primeiros colocados. A ordem de chegada da corrida de sábado ordenará o grid de largada da corrida de domingo.

Quem for a Interlagos, portanto, terá duas corridas para curtir.